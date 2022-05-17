Instagram logosu değişti! İşte yeni tasarım - Haberler

Bugün akşam saatlerinde pek çok Instagram kullanıcısı platforma erişirken çeşitli sorunlar yaşadığını bildirdi. İçlerinde en yaygını ise sayfa yenilenemiyor hatası oldu. Yaklaşık 1 ila 1.5 saat arası devam ettiği tahmin edilen probleme aslında bir süredir beklenen bir değişimin sebep olduğu ortaya çıktı. Sonunda Instagram logosu değişti!

Instagram çökmedi, logosu değişti: Artık daha canlı!

Instagram'a erişim problemi yaşayan pek çok kullanıcı sorunun kaynağını merak ediyordu. Fakat akıllı telefonlarından sürekli bir şekilde uygulamaya erişebilmeye çalışan pek çok kişi logonun bir anda değiştiğini gördüklerini söyledi Bunun ise hemen ardından, kısa bir süre içinde ise tüm işletim sistemleri üzerinde Instagram logosu değişti.

Instagram çöktü mü? Erişim sorunları yaşanıyor!

Meta çatısı altında yer alan uygulamanın yenilenen logosu, geçmiş yılların tasarımlarından daha parlak duruyor. Her ne kadar sosyal medya üzerinde pek çok kişi şakacı ve alaydı yorumlarda bulunmuş olsa da şu ana kadar karşımıza çıkan en iyi versiyonlarından biri olduğunu belirtelim.

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