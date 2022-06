Instagram kullanıcıları müjde! Artık profil fotoğrafını büyütmek mümkün - Haberler

Meta'ya ait sosyal medya platformu Instagram, art arda yeni özellikleriyle gündemde yer alıyor. Platform şimdi de kullanıcıların merakla beklediği, küçük ama etkili bir özellik üzerinde çalışıyor. Bir mobil geliştirici olan Alessandro Paluzzi, yaptığı paylaşımla Instagram'ın, profil fotoğrafını görüntüleme özelliğini duyurdu.

Profil fotoğrafına dokunarak fotoğrafı büyütmek mümkün olacak

Bugün erken saatlerde Alessandro Paluzzi, Instagram'ın profil fotoğraflarını uzun dokunarak genişletmelerine izin veren bir özellik üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu özellik, özellikle kullanıcılar tarafından platformun en büyük eksikliklerinden biri olarak yer alıyordu.

#Instagram keeps working on the ability to expand users' profile photos ?? Here's how it works ?? pic.twitter.com/NQ40TNBm2Q — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 1, 2022

Müjdeli haberi veren Paluzzi, fotoğraf büyütme özelliğinin şu anda geliştirme aşamasında olduğunu söyledi. Aynı zamanda özelliğin beta test kullanıcılarına da açılmadığını belirtti. Bu nedenle özelliğin nasıl olacağına dair pek çok bilgi yer almıyor.

Buna rağmen Paluzzi'nin Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre, kullanıcılar tek bir adımla fotoğrafları görecek. Bunun için yapmaları gereken tek şey, bir kullanıcının profil resmine uzun süre dokunmak. Sonuç olarak ise profil fotoğrafını büyük haliyle görebilmek mümkün olacak.

Bu etkili özelliğin yanı sıra Instagram, farklı özellikler üzerinde de çalışıyor. Bunlardan bir tanesi, kullanıcıların en sevdikleri gönderileri profili üst kısmına sabitlemesi oluyor. Sabitleme özelliği ise akıllara Twitter'ı getiriyor. Aynı zamanda Retweet'e benzer olarak repost özelliği de geliyor. Böylece kullanıcılar, başkalarının gönderisini tek adımla profillerinde gönderi olacak yayınlayacak.

Son olarak da Instagram, kullanıcıların takipçi sayılarını gizlemelerine izin verecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Birçok kullanıcı ve marka, takipçi sayısını popülerliğin ve güvenilirliğin bir parçası olarak görüyor. Bu nedenle bazı kullanıcılar için olumsuz etkiye neden olabilir.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

