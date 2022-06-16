Instagram, iPhone kullanıcılarını çileden çıkaran problemi çözdü!

Geçtiğimiz günlerde birçok Instagram kullanıcısı platformda yaşadıkları sinir bozucu sorunları paylaştı. Bunların başında ise Hikayeler özelliğinin beklenildiği gibi çalışmamasından kaynaklanan birtakım problem yer alıyordu. Fakat Instagram, bugün paylaştığı güncelleme ile sorunu çözdü.

Instagram, Hikayeler için bir güncelleme yayınladı!

Instagram, bugün akşam saatlerinde iOS kullanıcıları ile yeni bir güncelleme paylaştı. Burada temel olarak hata düzeltmelerinin ve performans geliştirmelerinin yapıldığı bildirildi. Yani Hikayeler özelliğinde yaşanan sorun çözüldü.

Android tarafına henüz bir güncelleme gelmedi. Fakat Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme, Vivo, Tecno, General Mobile ve Reeder gibi Android tarafındaki markaların kullanıcıları bu tip bir hata aldıklarını paylaşmadı. Ancak siz böyle bir durum yaşıyorsanız Play Store üzerinden manuel olarak güncelleme kontrolü yapabilirsiniz.

Instagram Hikayeler'de tuhaf sorun: Kullanıcılar şikayetçi

Yaşanan sorunu kabaca tarif etmek gerekirse, izlemiş olduğumuz bir Hikaye'nin listenin sonuna gitmesi gerekirken yeni bir paylaşım varmış ya da sanki halde hiç izlememişiz gibi tekrar tekrar ilk sırada karşımıza çıkması olarak belirtebiliriz.

Tabii bu problemi tüm Instagram kullanıcılarının yaşamadığını belirtelim. Zira akıllı telefonun üreticisinden, kullandığı arayüze kadar birçok etken olabilir. ya da sizin yaşadığınız bir problem bir başkasında olmayabilir. Bu tip durumlarda ise uygulamaya geri bildirimde bulunmak en hızlı çözüm olacaktır.

Instagram, web için görüşme desteği getiriyor!

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bir uygulama geliştiricisinin söylediğine göre Instagram, web ve masaüstü uygulamaları için sesli ve görüntülü görüşme özelliğini test ediyor. Önümüzdeki günlerde genel betaya sunulacağı belirtiliyor.

Daha sonra ise gelecek bir güncellemeyle birlikte uygulama olarak bilgisayarlarında kullananlarla paylaşılacak. Tarayıcı üzerinden Direct kullananların ise bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Tıpkı Facebook'ta olduğu gibi yeni özellikleri kullanabilecekler.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hikayeler özelliğindeki bu problemi siz de yaşadınız mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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