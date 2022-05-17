Instagram çöktü mü? Erişim sorunları yaşanıyor! - Haberler

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarında Instagram, son birkaç dakikadır erişim sorunları yaşıyor. Androidve iOSkullanıcıları akıllı telefonlarında akış yenilemiyor hatası alıyor. Peki Instagram Çöktü mü?

Gelen raporlar Instagram mobil uygulamasında erişim sıkıntılarının yaşandığına işaret etti. Sosyal medya bu gibi raporlarla çalkalanırken; Instagram çöktü mü? ve bu gibi durumlarda ne yapmalıyız sorusuna cevap verdik. İşte ayrıntılar…

Instagram çöktü mü? Sayfa yenilenemiyor!

İnternet sitelerinin ve mobil uygulamaların anlık durumu hakkında bilgi veren DownDetector'e göre, son bir saatte kullanıcılardan gelen şikayetler arttı. Instagram'da erişim sorunları mevcut. Şu anda tam olarak hangi işlevlerin çalışmadığı bilinmese de çoğu kullanıcı yavaşlık ve sayfa yenilememe hatasından şikayetçi.

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Oldukça kısa süren erişim probleminin neden yaşandığı şu an için belirsizliğini koruyor. Sistemdeki bir bakım çalışması kaynaklı ya da sunucularda yaşanan bir sorun olma ihtimali ise oldukça yüksek. Her ne kadar platformda yaşanan sorun uzun sürmese de aylık bir milyardan fazla kullanıcısı olması durumun dikkat çekmesine neden oluyor.

Instagram sayfa yenilenemiyor hatasının çözümü var mı?

Ne yazık ki kullanıcıların Instagram sayfa yenilenemiyor hatasını çözmek için yapabilecekleri pek fazla şey yok. Bunun en büyük nedeni ise sorunun sistemden kaynaklanması. Ancak uygulamanın önbelleğini ve verilerini tamamen silmek problemi ortadan kaldırabiliyor.

Telefonunuzdan Ayarları açın.

Yüklü tüm uygulamaların yer aldığı bölüme ulaşın.

Listeden Instagram'ı bulun.

Ardından Önbelleği Temizle ve Verileri temizle düğmelerine basın.

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