İnsansız Hava Araçları Orman Yangınlarının Kontrolünde Etkili

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınmasında insansız hava araçlarının (İHA) önemli bir etken olduğunu söyledi. Polat, "İHA'ların termal görüntü aktarma özelliği sayesinde yangının enerjisi yüksek noktaları tespit edilerek, koordinat bilgileri sahada yangına müdahale eden hava ve kara unsurlarına bildirilerek, yangının en can alıcı noktalarına hızlı ve etkili müdahale yapılıyor. Bu sayede yangının büyümesi önleniyor" dedi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Son dönemde İzmir, Bolu, Manisa ve Aydın'da çıkan yangınlar, orman ekipleri ve destek birimlerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına aldı. Yerli ve milli olarak üretilen Bayraktar TB2 İHA'lar, orman yangınlarının kontrol altına alınmasında önemli bir etken oldu. Bayraktar TB2 İHA'lar, termal kameralar sayesinde 100 kilometre mesafeden 1 metrekarelik ısı enerjisini tespit edebiliyor. Bir İHA, anlık olarak 600- 800 bin hektarlık alanı, 1 dakika içinde de 3 ile 3,5 milyon hektarlık alanı tarayabiliyor. Zorlu arazi şartlarında yatay ve dikey iniş kalkış yapabilen İHA'ların aktardığı görüntüler, Ankara'da OGM'nin Yangın Yönetim Merkezi'nden saniye saniye takip ediliyor. İHA'ların tespit ettiği yangınlar, merkezin yönlendirmesiyle sahadaki ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yayılmadan söndürülüyor. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 14 Bayraktar TB2 İHA, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılıyor.

'İHA'LARI İDARE ARACI OLARAK KULLANIYORUZ'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, "İnsansız hava araçlarımız yangını hem tespit eder, hem de tespit ettikten sonra söndürülmesi tamamlanıncaya kadar onun üzerine kalarak merkeze buradaki yangın yönetim merkezimize veri ve görüntü akışı sağlar. Böylece yangının önceki yıllardan farklı olarak anlık takibiyle etkin söndürülmesine katkıda bulunmuş olur. Son 4 yılda geliştirilen yazılımı yapılan ve etkin bir şekilde kullanılan bir sistem. Yangının ilk çıkış anından itibaren tespitiyle yangın boyunca söndürme faaliyetlerinin takip edilerek merkezdeki görevlilere bildirilmesi, merkezdeki görevlilerin de yereldeki unsurlarımızı sevk ve idaresinde bir idare aracı olarak kullanıyoruz, İHA'ları" dedi.

Polat, İHA'ların gündüz modu dışında termal görüntü aktarma özelliğinin de olduğunu aktararak, "Bu özellik sayesinde yangının enerjisi yüksek noktaları tespit edilerek, bu noktaların koordinat bilgileri sahada yangına müdahale eden hava ve kara unsurlarına bildirilerek yangının en can alıcı noktalarına hızlı ve etkili müdahale yapılıyor. Ayrıca sahada çalışanların göremediği alanlarda yeni başlayan nokta yangınları İHA'lar sayesinde tespit edilerek müdahale ekiplerini sevk ediyoruz. Bu sayede yangının büyümesi önleniyor" diye konuştu.

'SU ATIM KAPASİTESİ 426 TONA ULAŞTI'

Bakan Yardımcısı Polat, 2002 yılında 73 ton olan hava aracı su atım kapasitesinin bugün itibarıyla 426 tona ulaştığını söyledi. Polat, "Uçaklarımız, su alım yeri geniş yüzeyli olması gerektiği için daha çok denizden su alma veya büyük barajlardan su alma şeklinde kullanılabiliyor. Manevra kabiliyetleri helikopterlere göre daha az olduğu için de onların nerelerde kullanılabileceği, nerelerde helikopter kullanılacağı merkezdeki bir beyin tarafından karar veriliyor. Haritamızın üzerinde su alınacak bütün alanlar işaretlidir" ifadelerini kullandı.