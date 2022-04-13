İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatı hedefi başarıyla vurdu - Haberler

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İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatı hedefi başarıyla vurdu

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatı hedefi başarıyla vurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatının hedefini başarıyla vurduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatının hedefini başarıyla vurduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz'de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamayla birlikte hedefin vurulmasına yönelik görüntüler de paylaşıldı.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

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