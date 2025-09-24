İnsansı robotların günlük yaşamın hemen her alanını kolaylaştırması bekleniyor

Yapay zekayla donatılmış insansı robotların, 25 yıl içinde evlerde günlük yaşamın parçası haline geleceği öngörülüyor.

Bu akıllı robotların müşteri hizmetleri, sağlık hizmetleri ve temizlik, yemek pişirme ve eşyaları düzenleme gibi günlük ev işleri de dahil olmak üzere birçok sektörde devrim yaratması bekleniyor.

Alman robot üreticisi Neura Robotics şirketinin üst yöneticisi (CEO) David Reger ile ABD merkezli Realbotix'in CEO'su Andrew Kiguel yapay zekayla donatılmış insansı robotların geleceği hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

David Reger, akıllı robotların insanlık için herhangi bir risk ya da tehdit oluşturmadığını, tam tersine insanların yaşamına büyük kolaylıklar katacağını belirtti.

Gelecek yıllarda sanayileşmiş ülkelerde ciddi istihdam açığının olacağına dikkati çeken Reger, "2030 yılına kadar sadece Avrupa, Çin ve Japonya 100 milyon işçi açığıyla karşı karşıya kalacak, yaşlanan nüfus ise her zamankinden daha fazla bakıma ihtiyaç duyacak. Robot teknolojileri aslında bu büyük açığı kapatmakta önemli rol oynayacak." dedi.

Yapay zekanın sağladığı imkanlarla akıllı robotların neyin, ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğini öğrendiklerine işaret eden Reger, robotların yakın gelecekte insanların günlük yaşamında daha fazla rol alacağını, müşteri ilişkilerinde, iş yerlerinde, hastanelerde ve evlerde insanlara yardımcı olacağını söyledi.

Alman CEO, insanların artık yapmak istemediği, rutin, sıkıcı veya yorucu işlerin akıllı robotlar tarafından devralınacağını belirterek şöyle devam etti:

"Özellikle yapay zeka alanına bakarsanız, şu anda gittiği yer temel olarak biz insanların yapmak istemediği görevleri yapay zekalı robotlara yaptırıyoruz. İnsansı robotlar, çöp atmak veya bulaşık makinesini doldurmak gibi istenmeyen veya tekrarlayan görevleri üstlenerek insan hayatını iyileştirebilir. Şöyle düşünün, yeterli paranız ve daha fazla zamanınız olsaydı ne yapmak isterdiniz? Kendi isteklerinizi, örneğin resim yapmak, müzik dinlemek veya kitap yazmak, yeni hikayeler yazmak gibi yaratıcı şeyler için daha fazla zamanınız olurdu. Bence insanların yapmayı sevdiği şey, bu."

Yapay zekayla donatılan insansı robotların, ileri öğrenme modelleri, gelişmiş algılama, işleme ve hareket sistemleri sayesinde yeni yetenekler kazanacaklarını, hastanelerde veya evlerde daha hassas rollerde de kullanılabileceğini anlatan Reger, bu yeni teknolojik dönüşümü şüpheyle karşılayan, robotlara güvenilemeyeceğini söyleyenlere katılmadığını ifade etti.

"Şöyle bir fark var; iyi insanlardan, kötü insanlardan söz edebiliriz, insanların ruhu var. İnsanların zengin olmak ya da güçlü olmak gibi amaçları olabilir. Ancak robotların ya da yapay zekanın böyle amaçları yok" diyen Reger, yıllardır robot teknolojileri üzerinde çalıştığını, hemen her gün robotların tepkilerini, performanslarını takip ettiğini belirterek bu süreçte insansı robotlara olan güveninin daha da arttığını vurguladı.

David Reger, "Büyük bir ilerlemeye tanıklık ediyoruz. Fiziksel yapay zeka uygulamalarında, robotların çok iyi kararlar aldıklarını görüyoruz. Kararlarının arkasında daha fazla güç veya daha fazla para sahibi olmak gibi bir motivasyon. Böyle bir amaçları yok." diye konuştu.

Neura'nın geliştirdiği 4NE1, Avrupa'nın ilk tam bilişsel insansı robotu olarak öne çıkıyor. 360 derece algılama yeteneği sayesinde çevresine güvenli bir şekilde tepki veren robot, gerçeğe yakın hareketler sergiliyor. Ortamı analiz ederek sürekli öğrenme ve adaptasyon yeteneği taşıyan bu insansı robotun, hem endüstriyel alanlarda hem de günlük yaşamda kullanılabileceği belirtiliyor.

Diğer bir model olan MiPA robotu, günlük yaşamı kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu robot, hem işyerlerinde hem de evlerdeki riskli, tekrarlayan veya yorucu işleri üstlenmek üzere tasarlandı. Akıllı bir kişisel asistan olarak tanımlanan MiPA, özel ihtiyaçlara ve değişen iş süreçlerine kolayca uyum sağlayabiliyor.

Realbotix'in insansı robotları

Realbotix CEO'su Andrew Kiguel ise amaçlarının yapay zeka desteğiyle insanlarla anlamlı sosyal etkileşim kurabilen, yaşamın birçok alanında sorunlara çözüm getirebilecek robotlar geliştirmek olduğunu belirtti.

Patentini aldıkları sentetik deri ve diğer hassas ürünlerle, dünyanın en gerçekçi insansı robotunu üretme hedeflerinde başarıyla ilerlediklerini vurgulayan Kiguel, "Yüzü adeta bir elektrikli süpürgeye benzeyen bir robotun, okulda öğrencilerle, ya da hastanede hasta bir kişiyle ilgilenmesini düşünemiyorum bile. Biz robotlarımızı fiziksel görevler için değil, daha çok duygusal etkileşim ve entelektüel görevler için tasarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kiguel, geliştirdikleri yapay zeka destekli Aria modelinin çok büyük ilgi gördüğünü, yeni nesil robotlar için de çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

ABD'li CEO, müşterilerin ihtiyaçlarına ve taleplerine göre, robotların nasıl bir dış görünüme, yüze sahip olacağını belirleyebildiğine işaret ederek insansı robotların halen müzelerde, konferans salonlarında, alışveriş merkezlerinde, eğlence parklarında ve ayrıca evlerde kullanılabileceğini söyledi.

Teknolojideki baş döndürücü gelişmenin, robot teknolojilerinde de hızlı ilerlemeyi beraberinde getirdiğini ifade eden Kiguel, yapay zeka sayesinde robotlarının hemen hemen tüm dillerde konuşabildiğini, iletişime geçtikleri kişiden beklentilerini öğrenebildiğini, tercihlerini hatırladığını, bu sayede daha etkili bir sosyal etkileşim kurabildiklerini kaydetti.

Realbotix CEO'su, "Bir sonraki modelimizde, robotlarımız duruma göre espri de yapabilecek, yapılan esprilere gülümseyebilecekler. Gördüklerini analiz edebilecekler. Mutlu musunuz ya da üzgün müsünüz, kızgın mısınız, o an sizin nasıl hissettiğinizi anlayıp göre uygun tepkileri verecekler." dedi.

Kiguel, insansı robotların çok yakın gelecekte hastanelerde ve bakım merkezlerinde birçok görevleri üstlenebileceklerini öngördüğünü belirtti.

Akıllı interaktif robotların üstlenebilecekleri görevlerin yalnız yaşayan yaşlılara ilaç saatlerini hatırlatmak, acil durumlarda aile üyelerine veya sağlık hizmeti sağlayıcılarına uyarılar göndermek olduğunu kaydeden Kiguel, "Evde yalnız yaşayan ve belki de kendi yemeğini hazırlayamayan bir ebeveyniniz olduğunu düşünün. Bir hemşire tüm zamanlı onlarla birlikte olamayabiliyor. Bildiğiniz gibi ciddi sağlık çalışanı, hasta bakıcı açığı var. Robotlar ise yaşlıların yanında kalabilir. Onlarla konuşabilirler. Sevdiğiniz birini aramanıza yardımcı olabilirler. Tıbbi yardım için arayabilirler. Arkadaşınız olabilirler ve buna gerçekten de ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka destekli insansı robotların, çeşitli yaşam koşulları ya da kişisel sorunlar nedeniyle yalnızlık sorunu yaşayan milyonlarca insana da destek olabileceğini söyleyen Kiguel, "Yalnızlık adeta bir salgına dönüşmüş durumda. Depresyona yol açabiliyor, kansere, insanların felç geçirmesine yol açabiliyor. Robotlarımızın hafızası var. Onunla dünkü konuşmanızı hatırlıyorlar. Size arkadaşlık yapabilecek şekilde programlanabiliyorlar. Bunun, günümüz toplumunda çok yararlı olabileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Morgan Stanley'nin raporuna göre, gelecek 25 yıl içinde dünya genelinde insansı robotların sayısı 1 milyara ulaşacak.

Sektörün önde gelen şirketleri arasında Tesla ve Boston Dynamics, özellikle hareket kabiliyeti yüksek, ağır yük kaldırabilecek, sanayide, üretimde kullanılacak dayanıklı robotlar üretmeye yönelirken ABD'li Realbotix firması farklı bir yaklaşımla, dış görünümü tıpkı insana benzeyen, konuşurken yüz mimikleriyle etkileşim kurabilen insansı robotlar üretmeye odaklanıyor.