İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi'nin Gazze Programı Sona Eriyor

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim ortağı olduğu İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi'nin Gazze'deki katliamları, sanatla kayıt altına alan programı yarın sona erecek.

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek kapanış programında, Sultan 5. Murad'ın torunu yazar Kenize Murad, saat 13.00'te Gazze konulu söyleşi yapacak.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi'nin sözcüleri GENAR Başkanı İhsan Aktaş, Bekir Cantemir ve gazeteci Mehmet Akif Ersoy da kapanışta konuk olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Esenler Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) ve Rami Kütüphanesi'nin katkılarıyla düzenlenen programda, etkinlik masalarında ve atölyelerde üretilen çıktılar, Gazze için sergilenecek.

İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi'nin etkinlikleri kapsamında, 20 gün boyunca Karikatür masasında Hasan Kaçan, Misvak Caps, Resim masasında Uğur Polat, İllüstrasyon masasında Turan Dertli, Edebiyat masasında Türkiye Yazarlar Birliği, Akademi masasında Turgay Yerlikaya, Video-Edit masasında Efor Prodüksiyon, Haritalar masasında Marmara Belediyeler Birliği, Fotoğraf masasında Anadolu Ajansı, El Sanatları masasında Esenler Belediyesi Sanat Evi, Hukuk masasında TÜRKAD, Dezenformasyon masasında ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Masası yer aldı.

Etkinliğe 200'e yakın akademisyen, yazar, şair, gazeteci, sanatçı, karikatürist, oyuncu ve vatandaş programa dahil olarak destek sundu. Filistin'e dair tarihsel hafızayı diri tutmak adına da Diplomasi Vakfı ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesinin katkı sunduğu 20'den fazla panel ve söyleşi düzenlendi.

Tüm faaliyet ve üretimler "www.kayitaltinda.org" ve sosyal medya hesaplarında toplanarak kayıt altına alındı.