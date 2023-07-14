İnsanlı keşif uçağı 'Otağ' orman yangınlarında aktif görev alıyor

TARIM ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesindeki insanlı keşif uçağı 'Otağ'ın orman yangınlarında aktif görev aldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl OGM envanterine giren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Otağ' ismi verilen insanlı keşif uçağı, orman yangınları başta olmak üzere deprem, sel gibi doğal afetlerin yanı sıra diğer ormancılık ve tarımsal faaliyetlerde kullanılabilen ileri teknolojik sensör ve kameralı görev sistemleriyle dikkat çekiyor. Sensörler vasıtasıyla sayısal veri toplayıp bunları haritalandırabilen yüksek teknolojili keşif uçağı, 100 bin hektar büyüklükteki alanın ortofoto haritasını 30 dakika gibi bir sürede üreterek, uydu vasıtasıyla saha yöneticilerine aktarabiliyor. Uçaktaki flir termal kamerasının hedef görüntüsü, koordinatlı şekilde üç boyutlu araziye giydirilip, canlı takip mümkün olurken yanan alanlara ilişkin ölçümler de yapılabiliyor.