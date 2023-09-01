İnsanların İlk Ataları Büyük Bir Kriz Atlattı

Bilim insanları, insanların ilk atalarının yaklaşık 900.000 yıl önce büyük bir kriz atlattıklarını keşfetti. Kriz döneminde atalarımızın nüfusunun büyük bir kısmı yok oldu ve sadece 1.280 üreyebilir kişi kaldı. Araştırma, iklim değişiklikleri ve uzun süreli kuraklık gibi faktörlerin bu krize neden olduğunu gösterdi.

SHANGHAİ, 1 Eylül (Xinhua) -- Bilim insanları, insanların ilk atalarının, yaklaşık 900.000 yıl önce yok olmanın eşiğine geldikleri büyük bir kriz atlattıklarını keşfetti.

Science dergisinde Cuma günü yayımlanan araştırmaya göre, krizin başlangıcında atalarımızın nüfusunun yaklaşık yüzde 98,7'si yok oldu ve yaklaşık 117.000 yıl boyunca nüfusu devam ettirebilecek yaklaşık 1.280 üreyebilir kişi kaldı.

Çin, İtalya ve ABD'den bir grup bilim insanı, geçmiş nüfus büyüklüğünü hesaplayabilen FitCoal adlı yeni bir gen yöntemi geliştirdi ve yöntemi Afrikalı ve Afrikalı olmayan 3.154 kişinin genomik dizilerini analiz etmek için kullandı.

Bulgular, insanların ilk atalarının, modern insanların genetik çeşitliliğini yaklaşık yüzde 66 oranında azaltmış olabilecek uzun süreli ve şiddetli bir kriz dönemine maruz kaldığını ve bu olayın, şu anda mevcut insan nüfusundaki kromozom 2 olarak tanımlanan iki öncül kromozomun füzyonu ile tutarlı olduğunu gösterdi.

Kriz, buzullaşmayı uzun süreye yayan iklim değişiklikleri, deniz yüzeyi sıcaklıklarında azalma ve Afrika ve Avrasya'da olası uzun bir kuraklık dönemiyle aynı zamanda meydana geldi.

Araştırmaya göre bu durum, Erken Taş Devri'nde Afrika ve Avrasya'daki fosil kanıtlarının kaybolmasını açıklamaya yardımcı oldu.

930.000 ila 813.000 yıl önce yaşanan bu kriz, birçok bilim insanının modern Homo Sapiens ile kuzenleri Neandertal ve Denisovanların son ortak atasının yaşadığını düşündüğü bir zamanda gerçekleşti.

Araştırmanın kıdemli yazarlarından Doğu Çin Normal Üniversitesi'nde görevli Pan Yi-Hsuan, "Bu yeni bulgu, insan evriminde yeni bir sayfa açıyor çünkü bu insanların yaşadıkları yerler, yıkıcı iklim değişikliklerinin üstesinden nasıl geldikleri ve kriz sırasında doğal seçilimin insan beyninin evrimini hızlandırıp hızlandırmadığı gibi birçok soruyu akla getiriyor" dedi.

Araştırmacılar, ateşin bulunmasının ve iklimin insan yaşamı için daha elverişli hale gelmesinin daha sonraki hızlı nüfus artışına katkıda bulunmuş olabileceği görüşünde.

Araştırmanın kıdemli yazarlarından Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Shanghai Beslenme ve Sağlık Enstitüsü'nde görevli Li Haipeng, "Bu bulgular sadece bir başlangıç" diye konuştu.

Li, "İlk insanların atalarının ve evriminin gizemini çözmek için bu geçiş döneminde insan evrimini eksiksiz şekilde gözler önüne sermeyi planlıyoruz" diye konuştu.