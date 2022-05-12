İnsanlar işsiz mi, iş mi beğenmiyor?

Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri de işsizlik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre ise "Çalışmak isteyen iş buluyor", MÜSİAD Başkanı'na göre de, " Türkiye'de iş beğenmeme durumu var". Peki, Türkiye'de gerçekten işsizlik mi var, yoksa iş beğenmeme durumu mu?

DailyMotion.com / Güncel