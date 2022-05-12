İnsanlar işsiz mi, iş mi beğenmiyor?
DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri de işsizlik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre ise "Çalışmak isteyen iş buluyor", MÜSİAD Başkanı'na göre de, "Türkiye'de iş beğenmeme durumu var". Peki, Türkiye'de gerçekten işsizlik mi var, yoksa iş beğenmeme durumu mu?
Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri de işsizlik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre ise "Çalışmak isteyen iş buluyor", MÜSİAD Başkanı'na göre de, " Türkiye'de iş beğenmeme durumu var". Peki, Türkiye'de gerçekten işsizlik mi var, yoksa iş beğenmeme durumu mu?
DailyMotion.com / Güncel