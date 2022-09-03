Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnsani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçak Pakistan'a ulaştı

Güncel Haberler

İnsani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçak Pakistan'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, insani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçağın selden zarar gören Pakistan'a ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, insani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçağın selden zarar gören Pakistan'a ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin selden zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a ulaştırılması çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, yardım malzemesi taşıyan 11'inci uçak Pakistan'a ulaştı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Pakistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title