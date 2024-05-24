İnsan Yayınları'nın 40. Kuruluş Yılı Özel Etkinlikle Kutlandı

İnsan Yayınları'nın 40'ıncı kuruluş yılı özel bir etkinlikle Cemile Sultan Korusu'nda kutlandı.

Mütefekkir Seyyid Hüseyin Nasr'ın onur konuğu olarak katıldığı etkinlikte, TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve MİT Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın'ın yanı sıra İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Pala, İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ile kültür, sanat ve edebiyat dünyasından çok sayıda isim yer aldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliğin açılışında konuşan Seyyid Hüseyin Nasr, Türkiye'yi kendi ülkesi gibi gördüğünü ve davet edildiği için büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Kendi ülkem İran'da da sürgüne gönderildiğim o yıllardan bugüne Türkiye'ye bir muhabbet besliyorum." dedi.

Nasr, 1981'den beri Türkiye'ye çok sayıda seyahat yaptığını ifade ederek, Türkiye'ye gelmeden önce bile kitaplarının Türkçeye tercüme edilip okunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le tanışma fırsatı bulduğunun altını çizen Nasr, şunları kaydetti:

"Sadece bir oğlum var, o da İbrahim Kalın'dır. Sayın Meclis Başkanı çok iyi biliyordur ki İbrahim Kalın'ın böyle bir görevde olması sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın geleceği için çok önemlidir. Hayatımdaki son seyahati yaptım Türkiye'ye, bundan sonraki seyahatim İran'da kendi kabrime olacaktır. Türk dostlarım bana Mevlana Celaleddin Rumi'nin yanına defnedilmeyi teklif ettiler. Bundan dolayı da müteşekkirim. Burada bütün dostlarımı, kardeşlerimi, öğrencilerimi tek tek sayamam. Sizlerle birlikte kendimi Türk entelijansiyasının bir parçası gibi hissediyorum. Her ne kadar dilimle Türkçeyi bilmesem de kalp dilimle Türkçeyi biliyorum. Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim."

"Düşünce ve kültür dünyasına parmak izimizi bırakmaya devam edeceğiz"

İnsan Yayınlarına adına bir konuşma yapan Burhan Akıncı ise yayınevinin yayınladığı ilk eserin Seyyid Hüseyin Nasr'ın kaleme aldığı "İnsan ve Modern İnsanın Çıkmazı" adlı kitap olduğunu ifade etti.

Akıncı, mütefekkir Seyyid Hüseyin Nasr'ın onur konuğu olarak ABD'den Türkiye'ye geldiği için kendisine teşekkürlerini ileterek, "1984 yılında İslami hassasiyeti olan dönemin öncü münevverlerinin müşterek olarak kurduğu İnsan Yayınları'nın idealist amaçlarını babamız, rahmetli İlhan Akıncı'nın gayretleriyle bugüne kadar getirdik. Kendisini de rahmetle anıyorum. Babamızdan aldığımız bu bayrağı aynı hassasiyetle taşımaya ve ileri götürmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsan Yayınları'nın 40 yıllık süreçte kendi alt markalarını da çıkardığına da değinen Akıncı, bugüne kadar yayınlanan eser sayısının 1000'i aştığını, Türkiye'nin düşünce ve kültür dünyasına parmak izlerini bırakmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Etkinlikte ayrıca, Seyyid Hüseyin Nasr'a, İstanbul Ticaret Üniversitesi adına İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay tarafından Üstün Hizmet Ödülü takdim edildi.

Program, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.