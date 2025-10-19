Haberler

İnsan ve Medeniyet Hareketi Esenyurt Temsilciliği Açıldı

İnsan ve Medeniyet Hareketi Esenyurt Temsilciliği Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İMH, Esenyurt'ta yeni temsilciliğini açarak, toplumda İslami bilgi ve bilinç seviyesinin oluşturulmasını hedeflediklerini duyurdu.

İnsan ve Medeniyet Hareketinin (İMH) Esenyurt temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.

İnönü Mahallesi'nde bulunan temsilciliğin açılışına, İMH Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özden, İstanbul Teşkilat Başkanı Erol Demir, Esenyurt Şube Başkanı Hilmi Kaya ile sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile bazı vakıfların üyeleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Özden, geçen hafta Trabzon şubesini açtıklarını, dün de Anadolu'daki tüm teşkilatlarıyla kampta olduklarını söyledi.

Bugün de Esenyurt'un açılışını yaptıklarını ifade eden Özden, şunları kaydetti:

"Hareketimiz kendine teşkilatlanma vizyonu belirledi. Hareketimiz, ülkemizin her ilinde, ilçesinde, mahallesinde, KKTC'de açılan temsilciliklerle bir şekilde bu hayır kervanına hizmet etmeyi, insanımıza dokunmayı, ulaşmayı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı, toplumda bir İslami bilgi ve bilinç seviyesinin oluşturulmasını, takva eksenli bir toplumsal değişimi hedef alarak çalışmalarına devam ediyor."

Hilmi Kaya ise 1996 yılından bu yana bölgede hizmet verdiklerini belirterek, Esenyurt'un her bir insanına dokunmayı Allah için şiar edindiklerini söyledi.

Kaya, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz derneğimiz, sadece mekan değil aynı zamanda birlik, kardeşlik ve hizmet anlayışımızın somut bir tezahürüdür. İnanıyoruz ki bu merkez geçmişte olduğu gibi gelecekte de birçok hayırlı hizmete vesile olacaktır." dedi.

Programda, konuşmaların ardından dua edildi.

Açılış kurdelesi kesilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldürdü

27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldürdü
CHP Kocaeli İl Kongresi'nde ortalık karıştı

CHP kongresinde ortalık fena karıştı
İlker Yağcıoğlu'ndan Süper Lig'in geri kalan bölümü hakkında flaş iddia

Ligin geri kalan bölümü hakkında flaş iddia: Çok zor yenilirler
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevindeki eski CHP'li başkan yoğun bakıma kaldırıldı
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
İsveç: Barışı kararlılıkla savunmak için savaş moduna geçmeliyiz

Avrupa ülkesinden dikkat çeken çıkış: Savaş moduna geçmeliyiz
2 yıl sonra elden çıkardılar! Türkiye'nin dev akaryakıt markası bir kez daha satıldı

Türkiye'nin akaryakıt devi bir kez daha sessiz sedasız satıldı
Kayserispor'a teknik adam değişikliği de fayda etmedi

4 gol çıktı! Ligdeki ilk galibiyetlerini yine alamadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.