İnsan ve Medeniyet Hareketi Esenyurt Temsilciliği Açıldı

İnsan ve Medeniyet Hareketinin (İMH) Esenyurt temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.

İnönü Mahallesi'nde bulunan temsilciliğin açılışına, İMH Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özden, İstanbul Teşkilat Başkanı Erol Demir, Esenyurt Şube Başkanı Hilmi Kaya ile sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile bazı vakıfların üyeleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Özden, geçen hafta Trabzon şubesini açtıklarını, dün de Anadolu'daki tüm teşkilatlarıyla kampta olduklarını söyledi.

Bugün de Esenyurt'un açılışını yaptıklarını ifade eden Özden, şunları kaydetti:

"Hareketimiz kendine teşkilatlanma vizyonu belirledi. Hareketimiz, ülkemizin her ilinde, ilçesinde, mahallesinde, KKTC'de açılan temsilciliklerle bir şekilde bu hayır kervanına hizmet etmeyi, insanımıza dokunmayı, ulaşmayı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı, toplumda bir İslami bilgi ve bilinç seviyesinin oluşturulmasını, takva eksenli bir toplumsal değişimi hedef alarak çalışmalarına devam ediyor."

Hilmi Kaya ise 1996 yılından bu yana bölgede hizmet verdiklerini belirterek, Esenyurt'un her bir insanına dokunmayı Allah için şiar edindiklerini söyledi.

Kaya, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz derneğimiz, sadece mekan değil aynı zamanda birlik, kardeşlik ve hizmet anlayışımızın somut bir tezahürüdür. İnanıyoruz ki bu merkez geçmişte olduğu gibi gelecekte de birçok hayırlı hizmete vesile olacaktır." dedi.

Programda, konuşmaların ardından dua edildi.

Açılış kurdelesi kesilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi.