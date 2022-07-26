İnsan Vakfının Hamamönü'ndeki kafesiyle üniversite öğrencilerine burs sağlanıyor

İnsan Vakfı, Hamamönü'ndeki işletmesi Lugat Kitap Kahve'den sağladığı gelirle üniversite öğrencilerine eğitim bursu veriyor.

Vakıf, Altındağ ilçesinin tarihi Hamamönü bölgesinde bulunan Lugat Kitap Kahve'yi Eylül 2021'de faaliyete başlattı.

"Kütüphane kafe" şeklinde düzenlenen kafede çok sayıda kitap ve plak bulunuyor. Kafenin üst katından sadece ders çalışmak isteyen öğrenciler yararlanabiliyor. Öğrencilere burada çay ve kahve ücretsiz veriliyor.

Kafenin müşterileri, ihtiyaç sahipleri için "askıda kahve", "askıda sandviç" bırakabiliyor ve vakfın sosyal yardım projelerine bağışta bulunabiliyor.

Kafeden elde edilen gelir İnsan Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim bursu olarak aktarılıyor.

Kafede zaman zaman ney dinletisi de gerçekleştiriliyor.

Kadın girişimciler destekleniyor

Lugat Kitap Kahve'nin işletme müdürü Mertcan Türkmen, AA'ya yaptığı açıklamada, faaliyete geçen yıl başlatılan kafenin, vakfın ihtiyaç sahiplerine ulaşması için çok önemli olduğunu ifade etti.

Kafedeki gıda ürünlerinin kadın girişimcilere yaptırıldığını söyleyen Türkmen, şöyle konuştu:

"Ürünlerimiz anne eli değmiş gibi taze ve sıcak olsun istiyoruz. Bu nedenle yerel kadın girişimcilerimize destek olmak amacıyla onlarla beraber çalışıyoruz. Gelen müşterilerimiz ihtiyaç sahipleri için askıda kahve, sandviç bırakıyorlar. Vakfın diğer sosyal yardım projeleri için de bağış yapıyorlar. Böylece veren el alan eli görmüyor ve maddi durumu yeterli olmayan öğrenciler için daha rahat bir çalışma ortamı oluşuyor."

Türkmen, vakfın sosyal yardım ve eğitim projelerinin her geçen gün arttığını ve daha fazla kişiye ulaşmak istediklerini belirtti.