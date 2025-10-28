İnsan Vakfı'ndan Gazze'ye Umut Taşıyan Yardımlar

İnsan Vakfı, İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına insani yardım ve eğitim desteğinde bulundu.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de derinleşen açlık, susuzluk ve yoksullukla mücadele eden sivillere gıda, su, barınma, eğitim ve nakdi destek ulaştıran İnsan Vakfı, bölgede önemli bir insani sorumluluğu üstleniyor.

Vakıf, AFAD ve Türk Kızılay iş birliğiyle 17 tır temel gıda malzemesini Gazze Şeridi'ne ulaştırdı.

Kahire üzerinden gönderilen 2 bin 250 ton un ve hazır gıda, bölgedeki halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladı.

İnsan Vakfı ayrıca, bugüne kadar 208 bin adet konserve kurban eti ve 538 bin sıcak yemek dağıtarak, savaş koşullarında yaşam mücadelesi veren binlerce ailenin sofrasına 'umut' taşıdı.

Gazze'deki çocuklar için eğitim seferberliği

Gazze'de en kırılgan kesim olan çocuklara yönelik de çalışmalarını sürdüren vakıf, 7 çadır okulda yaklaşık bin öğrenciye eğitim imkanı sunuyor.

Eğitim desteğinin yanı sıra kırtasiye, çanta ve kitap yardımlarıyla çocukların öğrenme süreçlerini destekleyen İnsan Vakfı, savaş koşullarına rağmen eğitimin kesintisiz sürdürülmesi için çaba gösteriyor.

Vakıf ayrıca, bölgedeki su krizini hafifletmek amacıyla bin 200 ton temiz içme suyu dağıtımı gerçekleştirdi.

Gazze'den yaralı olarak gelen ailelere nakdi destek

Gazze dışına çıkmak zorunda kalan ailelere de destek veren İnsan Vakfı, Mısır ve Türkiye'de tedavi gören Filistinli ailelere düzenli nakdi yardım sağlıyor.

Türkiye'de üniversite eğitimi gören Filistinli öğrencilere burs ve yurt desteği sunan vakıf, gençlerin eğitimlerini güven içinde sürdürebilmeleri için imkan oluşturuyor.

"Gazze'nin geleceği insanlığın geleceğidir"

İnsan Vakfı Başkanı Haluk Nas, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yeryüzünün yaralı kalbi olan Gazze'nin geleceği, insanlığın geleceğidir. İnsan Vakfı olarak sadece geçici yardımlar değil; kalıcı, sürdürülebilir projelerle Gazze halkının yarınlarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bugün Gazze'de dağıttığımız her sıcak yemek, her damla su, her çadır okul; insanlık onurunu yeniden inşa etmenin bir adımıdır. Biz, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında olmayı insani bir sorumluluk olarak görüyoruz."

Gazze'deki insani krizin derinleştiği bu dönemde çalışmalarını gönüllüler ve bağışçıların desteğiyle sürdüren İnsan Vakfı, "Gazze'nin geleceği insanlığın geleceğidir" mottosuyla hem bölgedeki dayanışmayı güçlendiriyor hem de dünya kamuoyuna umut ve dayanışma çağrısı yapıyor.???????