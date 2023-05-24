İnsan Vakfı, kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

İnsan Vakfı, kurban bağışlarını Türkiye, Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, hayırsever vatandaşların kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için düzenlenecek kurban organizasyonu kapsamında vekalet yoluyla kurban kesim bedeli Asya ve Afrika 2 bin 400, Balkanlar ve Orta Doğu 3 bin 500, yurt içinde ise 7 bin 500 lira olarak belirlendi.

Kurban vasfı taşıyan hayvanların ekip tarafından seçilmesinin ardından bağışla birlikte vekalet alınıp, kayıt oluşturulacak ve kesimin ardından kısa mesaj servisi ile bilgilendirme yapılacak.

Türkiye, Asya ve Afrika bölgelerinde şartlarına göre paylara ayrılıp kimsesizlere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak kurbanların kesim ve dağıtım videoları işlemler tamamlandıktan sonra bağışçılara gönderilecek.