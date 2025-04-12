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İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı Suçlusu İstanbul'da Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya tarafından kırmızı bültenle aranan göçmen kaçakçılığı suç örgütünün lideri Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya adli makamlarınca  "insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı" suçundan "kırmızı bültenle" aranan suç örgütü lideri Assad Ali Gomaa Khodır isimli kişinin İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, İtalya'ya "yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün" lideri Assad Ali Gomaa Khodır'ın yerinin belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandığını belirtti.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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