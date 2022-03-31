İnsan ticaretine yönelik farkındalık artırma fotoğraf yarışması

İSTANBUL İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Örgütü işbirliğiyle insan ticareti suçuna yönelik farkındalık artırmak amacıyla uluslararası fotoğraf yarışması düzenlendi.

İnsan ticareti suçunu çok çeşitli yönlerden ve sanatsal açıdan ele alan yarışma, seçilen temasıyla Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Yarışmanın sonuçları, 30 Mart 2022 tarihinde Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Dr. Gökçe OK, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu ve İstanbul IOM Temsilcisi Phil Eane'nin katılımlarıyla açıklandı. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye layık bulunan fotoğraflar, Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Fotoğraflarda; başta çocuk ve kadınlar olmak üzere, insan ticaretine maruz kalanların yaşadıkları olaylar yansıtılıyor.