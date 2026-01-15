Haberler

Kocaeli merkezli insan kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kocaeli ve Iğdır'da düzenlenen insan kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyon, Özbekistan'dan getirilerek fuhuş yaptırılan kadınların kurtarılmasıyla sonuçlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri "insan kaçakçılığı" suçuna ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında Özbekistan'dan iş bulma vaadiyle yurda getirilen kadınların tehdit ve şantajla fuhuş yaptırıldığını tespit etti.

Zanlıları yakalamak için harekete geçen ekipler, 10 Ocak'ta düzenlenen operasyonda Kocaeli'de 7, Iğdır'da 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ayrıca, zanlılar tarafından kontrol altında tutulan 6 mağdur kadın kurtarıldı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
