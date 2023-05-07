İnsan kaçakçılarının Myanmar'a götürdüğü 20 Endonezya vatandaşı kurtarıldı

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı yollarla Myanmar'a kaçırılan 20 vatandaşının kurtarıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yangon'daki büyükelçiliğin çabalarıyla insan kaçakçılarının Myanmar'a götürdüğü 20 vatandaşın kurtarıldığı ve Tayland sınırına getirildikleri belirtildi.

Açıklamada, bu vatandaşların Endonezya'ya geri getirilmeleri için Bangkok'taki büyükelçiliğin Taylandlı yetkililerle işbirliği yapacağı ifade edildi.

Endonezyalı yetkililer, 5 Mayıs'ta yasa dışı yollarla Myanmar'a kaçırılan 20 vatandaşı kurtarmak için çalışma başlatmıştı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Judha Nugraha, en az 20 vatandaşın, Myanmar ordusu ile ayrılıkçı Karen etnik topluluğuna bağlı silahlı güçler arasında çatışmaların yaşandığı, Myanmar'ın Tayland sınırındaki Myawaddy'de mahsur kaldığını söylemişti.

Nugraha, Tayland'da kripto internet siteleri ya da uygulamalar için yüksek ücrette dolandırıcılık teklifi ile insan kaçakçılarınca kandırılan 20'den fazla Endonezya vatandaşının yasa dışı yollarla Myawaddy'ye götürüldüğünü belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) verileri, Güney Asya'da her yıl çoğunluğu kadın ve çocuk 150 binden fazla kişinin insan ticaretinin kurbanı olduğunu gösteriyor. Zorla çalıştırma, cinsel istismar, zorla evlendirme, bölgede en yaygın insan ticareti formlarını oluşturuyor.