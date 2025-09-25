İnsan Hakları Örgütü'nden Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin Sağlık Durumu Hakkında Endişe Verici Açıklama

İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü (PHRI), İsrail'in 27 Aralık 2024'ten bu yana alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin sağlık durumunun endişe verici olduğunu duyurdu.

PHRI avukatı Nasır Odeh tarafından bugün sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'ne gerçekleştirilen ziyaretin ardından yapılan açıklamada, Dr. Ebu Safiyye'nin marttan bu yana hakim karşısına çıkartılmadığı ve hakkında herhangi bir suçlama olmaksızın ve gözaltı gerekçesine dair bilgilendirme yapılmadan tutulduğu hatırlatıldı.

İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü açıklamasına göre, kötü muamele ve ihmal nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşayan Dr. Hüsam Ebu Safiyye, yetersiz beslenmeden dolayı 25 kilo kaybetti.

Ağır hastalığına karşın doktora görünme talebi yanıtsız bırakılıyor

Uyuz hastalığına yakalanmasının ardından birden çok kez yaptığı doktora görünme talebinin yanıtsız bırakıldığı ve geçmişte yaşadığı kalp rahatsızlığı için uzman doktora sevkedilme talebine de henüz yanıt verilmediği bildirildi.

Yüksek tansiyon hastalığı nedeniyle düzenli ilaç kullanması gereken Dr. Ebu Safiyye'nin henüz hiçbir doktor tarafından da muayene edilmediği kaydedildi.

Alıkonduğundan bu yana aynı kıyafetlerle tutulan Dr. Ebu Safiyye, ziyaret esnasında avukat Odeh'e gözaltında tutulmasının tek nedeninin Gazze Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir sağlık çalışanı olması olduğunu söyledi.

Dr. Ebu Safiyye, hukuksuz gözaltının sonlandırılması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

PHRI: En az 100 sağlık çalışanı keyfi olarak alıkonuluyor

PHRI'nın açıklamasında ayrıca, İsrail'in 100'den fazla Gazzeli sağlık çalışanını keyfi şekilde gözaltına aldığı bildirildi.

PHRI Tutuklular ve Mahkumlar Birimi Direktörü Naci Abbas, "Dr. Ebu Safiye'nin durumu, Gazze'deki sağlık ekiplerine yönelik sistematik ve yaygın ihlallerin sadece bir örneği. Yargılanmaksızın tutulan doktorlar ve hemşireler, binlerce yaralıya yardım etmek yerine İsrail hapishanelerinde sağlık hizmetlerinden yoksun bırakılıyor. Bu durum hem hukuki hem de ahlaki açıdan kabul edilemez. Tüm tıbbi personelin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin Hükümeti, hastanenin müdürü Dr. Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu duyurmuş, akıbetleriyle ilgili bilgi verilmesini istemişti.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye'nin, uzun süre sonra elleri ve ayakları kelepçeli şekilde İsrail hapishanesinde görüntüleri yayımlanmıştı.

İsrail'in Kanal 13 Televizyonu muhabiri Yossi Eli'nin Ebu Safiyye ile yaptığı röportaj, 19 Şubat'ta yayımlanmıştı.