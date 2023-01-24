İnsan hakları örgütü Fortify Rights, Almanya'da Myanmar ordusu hakkında suç duyurusunda bulundu

İnsan hakları örgütü Fortify Rights ve Myanmarlı bir grup, Almanya'da Myanmar ordusu hakkında federal savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İnsan hakları örgütü Fortify Rights ve Myanmarlı bir grup, Almanya'da Myanmar ordusu hakkında federal savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Fortify Rights ve Myanmarlı 16 kişiden oluşan grup, Myanmar ordusunun, 2021'deki darbesinin ve Ağustos 2017'deki askeri baskısının ardından Arakanlılara karşı işledikleri "soykırım, savaş suçu ve insanlık suçlarından" yargılanması için Almanya'da savcılığa başvurdu.

Fortify Rights'ın açıklamasında, Myanmar ordusunda söz konusu suçları işleyen kişilerin hala sorumlu tutulmadığına dikkat çekilirken bu "ağır" suçları işleyenlerin, Alman yasalarına göre soruşturulması gerektiği ve bu sürecin Myanmar veya başka yerdeki olası faillere bu tür suçlardan kaçamayacaklarına dair örnek olacağı vurgulandı.

Fortify Rights'ın savcılığa yaptığı şikayette, "üst düzey askeri yetkililerin astları üzerinde kıdemini kullanarak baskı uyguladığını, astlarının suçlarını bildiğini ancak bu suçları önlemek ve suçluları cezalandırmak için herhangi bir işlem yapmadığını gösteren önemli kanıtlar içerdiği" belirtildi.

Dosyada sunulan kanıtların, hayatta kalanlarla yapılan röportajlar ve sızan belgeler ile Myanmar ordusu ve kaçak polislerden alınan bilgileri içerdiği ifade edilirken BM müfettişleri ve diğer taraflarca derlenen önceki raporların da kanıtlar arasında olduğu aktarıldı.

Myanmar ordusu hakkında, halihazırda Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanında da soykırım davası görülüyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.