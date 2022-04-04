İnsan Hakları Örgütlerinden Biden'a Çağrı

Rus işgali nedeniyle Ukrayna'dan ayrılanların sayısı 4 milyonu geçti. Amerika'ya gelmek isteyen Ukraynalılar bürokratik engellerle karşı karşıya ve insan hakları örgütleri Biden yönetimine Ukraynalılar'ın Amerika'daki yakınlarıyla bir araya gelebilmeleri için süreci hızlandırması çağrısı yapıyor

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