İnsan Hakları Örgütlerinden Biden'a Çağrı
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Rus işgali nedeniyle Ukrayna'dan ayrılanların sayısı 4 milyonu geçti.
Rus işgali nedeniyle Ukrayna'dan ayrılanların sayısı 4 milyonu geçti. Amerika'ya gelmek isteyen Ukraynalılar bürokratik engellerle karşı karşıya ve insan hakları örgütleri Biden yönetimine Ukraynalılar'ın Amerika'daki yakınlarıyla bir araya gelebilmeleri için süreci hızlandırması çağrısı yapıyor
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
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