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İnsan Hakları Örgütlerinden Biden'a Çağrı

DailyMotion.com - Güncel
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Rus işgali nedeniyle Ukrayna'dan ayrılanların sayısı 4 milyonu geçti.

Rus işgali nedeniyle Ukrayna'dan ayrılanların sayısı 4 milyonu geçti. Amerika'ya gelmek isteyen Ukraynalılar bürokratik engellerle karşı karşıya ve insan hakları örgütleri Biden yönetimine Ukraynalılar'ın Amerika'daki yakınlarıyla bir araya gelebilmeleri için süreci hızlandırması çağrısı yapıyor

DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

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