İnsan Hakları İzleme Örgütünden Yunanistan'daki telefon dinleme skandalına tepki

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yunanistan'da bir muhalefet partisi liderinin ve iki gazetecinin ülkenin istihbarat teşkilatı tarafından dinlenmesinden endişe duyulduğunu bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yunanistan'da bir muhalefet partisi liderinin ve iki gazetecinin ülkenin istihbarat teşkilatı tarafından dinlenmesinden endişe duyulduğunu bildirdi.

HRW'den Eva Cosse'nin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Gazeteciler) Thanasis Koukakis, Aris Malichoudis ve muhalefetteki PASOK-KINAL partisinin lideri Nikos Androulakis'in doğrulanan dinlenmesi konusunda ciddi şekilde endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Cosse, Yunanistan'da medya özgürlüğüne ilişkin endişelerin arttığına işaret ederek hükümetin bağımsız kuruluşlara baskısının daha da yaygınlaştığını söyledi.

Yunan makamlarını, dinlemeden sorumlu kişileri soruşturmaya çağıran HRW yetkilisi Coose, gelecekte bu tür olayları önlemek için önlemlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yunan Helsinki İzleme Hakları grubunun sözcüsü Panayote Dimitras ise gazetecilerin ve parti liderinin dinlenmesinin hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülkede kabul edilemez bir olay olduğunu belirterek "Bir hukuk devletinde genel sekreter değil, o (Başbakan) istifa etmeliydi." dedi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, 8 Ağustos'ta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Androulakis'in istihbarat teşkilatı tarafından dinlendiğini kabul etmiş ancak dinlemeden haberdar olmadığını kaydetmişti.

Miçotakis'in açıklaması, Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Andreas Kontoleon ve başbakanın Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis'in 5 Ağustos'ta istifa etmesinin ardından geldi.

Söz konusu dinleme skandalı, geçen hafta Kontoleon'un bir meclis komitesine gazeteci Koukakis'i dinlediklerini açıklamasıyla patlak vermişti.