İnsan Hakları İzleme Örgütü: Gazze'de Soykırımın Önlenmesi İçin Hükümetlere Baskı Gerekli

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) İngiltere Direktörü Yasmine Ahmed, İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazzelilerin açlıkla ölüme terk edildiklerini belirterek, soykırımı önleyebilecek araçlara sahip oldukları halde hükümetlerin harekete geçmemesini tarihin unutmayacağını ifade etti.

Ahmed, İngiltere'nin İsrail'e silah satışını protesto için binlerce göstericinin metrelerce uzunluktaki kırmızı örtüyle başkent Londra'daki parlamento binasının etrafında insan zinciri oluşturarak sembolik "kırmızı duvar" ördüğü eylemde, AA muhabirine konuştu.

Yasmine Ahmed, HRW olarak, İngiliz hükümetinin Gazze'deki soykırımı önlemek için derhal adımlar atması ve Filistin halkını süregelen savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımdan koruması gerektiğini vurgulamak için eyleme katıldıklarını belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü yetkilisi Ahmed, "İngiltere hükümetinin, İsrail'e derhal kapsamlı silah ambargosu ve İsrail devletine karşı başka yaptırımlar uygulaması son derece kritik öneme sahip." ifadesini kullandı.

İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ve diğer bazı ülkelerin artık Gazze konusunda daha güçlü açıklamalar yapmaya ve sınırlı da olsa bazı önlemler almaya başladığına işaret eden Ahmed, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak yapmamız gereken şey, bunun yeterli olmadığını ve tarihimizin bu anı, hükümetlerin soykırımı önleyebilecek araçlara sahip oldukları ancak bunu yapmadıkları an olarak hatırlanacağını açıkça belirtmektir. Bu insanlar (karar alıcılar), bizim adımıza hareket ediyorlar ve biz açıkça ve yüksek sesle diyoruz ki kırmızı çizgi geçildi ve bu hükümetin sorumlulukları var."

"Hükümetlere baskı yapmayı sürdürmek kritik öneme sahip"

HRW İngiltere Direktörü Ahmed, hükümetlere baskı yapmayı sürdürmenin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu zamana kadar yapılan baskının fark yarattığını dile getirdi.

Ahmed, Gazze konusunda halkların ortaya koyduğu ortak ve güçlü sesin önemine işaret ederek, "Onların (Gazzelilerin) sesi olmamız gerekiyor çünkü Gazze'deki Filistinlilerin sesleri giderek yok oluyor. Onlar açlıkla ölüme terk ediliyorlar. İsrail, açlığı savaş silahı olarak kullanıyor. Bu yüzden onların sesi olmak bizim yükümlülüğümüz ve bu sesi yükseltmek zorundayız." dedi.