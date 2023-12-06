Üye Girişi
Haberler

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Gazze'de güvenli bir yer bulunmuyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiği bölgede, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yapılan açıklamada, insanlara güvenli bir yer bulunmadığı ve İsrail'in bölgeyi boşaltmaları yönündeki uyarılarının yetersiz olduğu belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, gidilecek güvenli bir yerin bulunmadığını belirtti.

HRW'nin resmi internet sitesinden, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki insanlara bölgeyi boşaltmaları yönündeki uyarılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere bölgeyi tahliye etmeleri yönünde sosyal medya ve farklı platformlar üzerinden talimatlar verdiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye giden elektriği kestiği için telefonlarını şarj edemeyen insanların haritalara da erişemediğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in yayımladığı haritaların hatalarla dolu olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gazze'deki insanların gidecek güvenli bir yerinin bulunmadığı ve İsrail'in söz konusu sivillere bombalanmayacakları konusunda güvence vermediği aktarıldı.

Gazze'deki insanların savaş hukuku kapsamında hala koruma altında olduğu anımsatılan açıklamada, "Herhangi bir çatışmada hiçbir askeri güç, ne kadar uyarıda bulunursa bulunsun, QR kodları veya başka bir şekilde, sadece bir duyuru yapıp ardından oradaki sivilleri dikkate almadan bir bölgeyi bombalayamaz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Gazze Savaş ve Çatışma Orta Doğu İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur tek maç mı, rövanşı var mı? Trabzonspor - Çorum FK maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Çorum FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Birleşmiş Milletler 99. madde nedir? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 6 Eylül 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 6 Aralık MasterChef takım oyunu - dokunumazlık kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filmi konusu, oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı nerede çekildi? Eltilerin Savaşı konusu ne, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı ne zaman, hangi kanalda? Güneş delindi mi? Güneş yüzeyindeki kara delik nedir, Dünya'ya zararı var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Trabzonspor - Çorum FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Çorum FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? 6 Aralık Kabine toplantısı kararları! SON DAKİKA! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ Kabine toplantısı konuları! GÜNDEMDE NELER VAR? 6 Aralık Kabine toplantısı konuları neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title