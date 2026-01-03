ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... İhd: "Böylesi Bir Müdahalenin En Ağır Sonuçlarını Sivil Halkın Ödeyeceği Açıktır"

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin, " Venezuela'da yaşayan sivillerin yaşam hakkının korunmasına yönelik acil ve etkili önlemler alınmalı; gerilimi tırmandıracak her türlü askeri girişimin derhal durdurulması sağlanmalıdır. Birleşmiş Milletler'e üye tüm devletlerin, kendi iç hukuklarını ve taraf oldukları uluslararası sözleşmeleri de ihlal eden bu tür müdahalelere karşı ABD yönetimine açık, güçlü ve net bir çağrıda bulunması gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

İnsan Hakları Derneği, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün sabah saatlerinde, ABD yönetiminin 'uluslararası uyuşturucu kartelleriyle mücadele' gerekçesiyle Venezüela'ya yönelik bir askeri müdahalede bulunduğuna ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile eşinin akıbetine ilişkin ciddi iddiaların kamuoyuna yansıdığı öğrenilmiştir. Bu yöndeki gelişmeler, doğrulanmaları halinde, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinde yer alan egemenlik, toprak bütünlüğü ve güç kullanma yasağının açık ihlali anlamına gelecektir.

"Venezuela halkının yanında olduğumuzu dünya kamuoyuna ilan ediyoruz"

Böylesi bir müdahalenin en ağır sonuçlarını sivil halkın ödeyeceği açıktır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası topluma önemli sorumluluklar düşmektedir. Öncelikle Venezüela'da yaşayan sivillerin yaşam hakkının korunmasına yönelik acil ve etkili önlemler alınmalı; gerilimi tırmandıracak her türlü askeri girişimin derhal durdurulması sağlanmalıdır.

Birleşmiş Milletler'e üye tüm devletlerin, kendi iç hukuklarını ve taraf oldukları uluslararası sözleşmeleri de ihlal eden bu tür müdahalelere karşı ABD yönetimine açık, güçlü ve net bir çağrıda bulunması gerektiğini düşünüyoruz. İnsan hakları savunucuları olarak bir kez daha savaşa hayır diyor; barıştan, halkların kendi kaderini tayin hakkından ve Venezuela halkının yanında olduğumuzu dünya kamuoyuna ilan ediyoruz."