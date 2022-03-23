İNŞAATTAN MALZEME ÇALAN HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA-- - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İNŞAATTAN MALZEME ÇALAN HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA--

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir inşaattan çuval ile malzeme çalan şüpheliler güvenlik kamerasına takıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir inşaattan çuval ile malzeme çalan şüpheliler güvenlik kamerasına takıldı.

Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde jandarma ekipleri devriye sırasında durumundan şüphelendiği F.P.?yi durdurdu. F.P.?nin taşıdığı çuval içerisinde inşaat malzemeleri ele geçirildi. F.P., gözaltına alındı. Çerkezköy JASAT tarafından yapılan sorgulamada F.P.?nin Şubat ve Mart aylarında 7 ayrı hırsızlık olaylarının faili olduğu ortaya çıktı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde 2 şüphelinin çuvallarla hırsızlık yaptıktan sonra sokakta ilerlediği anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanması içinde çalışmanın sürdüğü bildirildi.

İNŞAATTAN MALZEME ÇALAN HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA--

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kızılpınar, Jandarma, İnşaat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title