İnşaattan düştü, hastanede kurtarılamadı - Haberler

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, inşaatta kalıpları çaktığı sırada beton zemine düşen Arif Alkan (55), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün Yarımca Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İş yeri inşaatında kalıpları çakan Arif Alkan, dengesini kaybederek, 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Alkan, başını çarpmasıyla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası olan Alkan'ın cenazesi, bugün Körfez Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.