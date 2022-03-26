İnşaattan düşen işçi yaralandı
AA - Murat Arapoğlu - Güncel
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, inşaattan düşerek yaralanan işçi tedavi altına alındı.
SAPANCA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, inşaattan düşerek yaralanan işçi tedavi altına alındı.
Gazipaşa Mahallesi Değirmen Sokak'taki bir inşaatta çalışan Erdal A. (50), yaklaşık 3 metre yükseklikte çalıştığı iskeleden yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdal A, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
AA / Murat Arapoğlu - Güncel