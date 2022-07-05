İnşaattaki su birikintisinde ölüme 6'şar yıla hapis istemi

KAĞITHANE'de inşaat alanındaki su birikintisine giren 10 yaşındaki Mithat Evlice'nin boğulmasına ilişkin inşaat yetkilisinin arasında bulunduğu 3 kişiye "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ölen Mithat Evlice'nin annesi Nida Evlice ise "Söz konusu yerde güvenlik olmadığı için çocukların sürekli girip çıktığı bir yerdi. Bu olaydan iki ay önce de orada bir boğulma tehlikesi yaşanmış. Etraftaki komşular müdahale edip kurtarmıştır. Şikayetçiyim" dedi.

Kağıthane'de inşaat alanındaki su birikintisine giren 10 yaşındaki Mithat Evlice'nin boğulmasına ilişkin inşaat yetkilisinin arasında bulunduğu 3 kişiye "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

KAĞITHANE BELEDİYESİ'NDEN RAPORA İTİRAZ

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

"SORUMLULUĞUM YOKTUR"

OLAY ÖNCESİNDE DE BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞANMIŞ

ARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel