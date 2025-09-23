Haberler

İnşaatta Trajik Kaza: Kalas Kırıldı, İşçi Hayatını Kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaatta sıva yapan işçi Muhammet Yavuz, altındaki kalasın kırılması sonucu asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'ndaki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın 5'inci katında sıva yapan Muhammet Yavuz, iddiaya göre, altındaki kalasın kırılması sonucu asansör boşluğuna düştü. Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yavuz'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Muhammet Yavuz'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
