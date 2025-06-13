Inşaatta Trajik İş Kazası: Harun Karatay Hayatını Kaybetti

Inşaatta Trajik İş Kazası: Harun Karatay Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde inşaat halindeki bir binanın 5'inci katından düşen 45 yaşındaki Harun Karatay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen Harun Karatay (45), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Akkeçili Caddesi üzerinde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Harun Karatay, beşinci kattaki diferansiyel palanga ipinin kopması sonucu dengesini kaybederek düşüp hareketsiz kaldı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karatay'ı Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Karatay, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karatay'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok

AK Parti Grup Başkanı Güler: Radar cezası diye bir şey yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak

AK Parti Manisa için kararını verdi! Sürpriz hamle
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Vansporlu taraftarların büyük hayali Vincent Aboubakar

1. Lig ekibinin taraftarları çıldırdı! Aboubakar için kampanya başladı
'Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail saldırısında öldü' iddiası

ABD basını duyurdu! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında öldü
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.