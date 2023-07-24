İnşaatta Parçalanmış Yazar Kasa Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta çalışan ustalar, 4'üncü katta parçalanmış halde yazar kasa buldu. Ustaların ihbarı üzerine polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta çalışan ustalar, 4'üncü katta parçalanmış halde yazar kasa buldu. Ustaların ihbarı üzerine polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan site inşaatı şantiyesinde meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında çalışma yapan ustalar, yerde parçalanmış bir yazar kasa buldu. İnşaat ustaları durumu polis ekiplerine haber verdi. Yazar kasadaki paraları alan hırsızların, madeni paraları ise etrafa saçtığı görüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yapıp şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA