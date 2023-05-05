İNŞAATTA İÇKİ İÇENLERİ UYARINCA BIÇAKLANAN BEKÇİ, AK PARTİ'NİN SEÇİM BÜROSUNA SIĞINMIŞ

ADANA'da, dün, şantiyede bekçilik yapan Cumali Günal'ın (45), inşaatta işçi içerken görüp uyardığı 2 kişi tarafından bıçaklandığı, kendini korumak için de AK Parti Sözcüsü ve milletvekili adayı Ömer Çelik'in seçim bürosuna sığındığı ortaya çıktı.

ADANA'da, dün, şantiyede bekçilik yapan Cumali Günal'ın (45), inşaatta işçi içerken görüp uyardığı 2 kişi tarafından bıçaklandığı, kendini korumak için de AK Parti Sözcüsü ve milletvekili adayı Ömer Çelik'in seçim bürosuna sığındığı ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden Saydam Davran (24) tutuklandı, Sezer A. (22) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. İnşaat şantiyesinde bekçilik yapan Cumali Günal, 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Günal, karnından bıçaklandı. Kaçan Günal, şantiyenin bitişiğindeki AK Parti Sözcüsü ve milletvekili adayı Ömer Çelik'in seçim bürosuna girdi. Şüpheliler ise büroya girip, kapısını taşla kırdı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Günal, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelilerden Sezer A.?yı gözaltına aldı. Günal'ı bıçaklayan Saydam Davran da bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN SEÇİM BÜROSUNA SIĞINDIM'

İfadesine başvurulan Cumali Günal, seçim bürosuyla bir ilişkisinin bulunmadığını belirterek, Şantiyede içki içenleri uyarınca aramızda kavga çıktı. Bıçakla karnımdan yaralandım, canımı kurtarmak için AK Parti'nin seçim bürosuna sığındım dedi. (DHA)