İnşaatta Güvenlik Önlemi Almadan Dans Eden İşçi Kameralara Yansıdı

Adana'da inşaatın 10'uncu katında güvenlik önlemi almadan çalışan bir işçi, yoldan geçen bir otomobilin müzik sisteminden çalan şarkıyla dans etti. Arkadaşları tarafından kaydedilen anlar, hem eğlenceli hem de tehlikeli bir durumu gözler önüne serdi.

ADANA'da inşaatın 10'uncu katında güvenlik önlemi almadan çalıştığı belirtilen işçi, yoldaki otomobilin müzik sisteminden açılan şarkıyla dans etti.

Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde, apartman inşaatının 10'uncu katında güvenlik önlemi almadan çalıştığı belirtilen demir bağlama işçisi, yoldaki otomobilin müzik sisteminden açılan şarkıyı duyunca elinde kerpetenle dans etmeye başladı. Emniyet kemeri takmadan yerden metrelerce yükseklikte müziğin ritmine kapılan işçiyi arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İşçinin tehlikeli dansını, demir bağlamaya devam eden arkadaşları da gülümseyerek izledi. Otomobilin bölgeden ayrılmasının ardından işçiler işe devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
