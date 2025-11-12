İnşaatta Feci Kaza: 23 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
İzmir'in Menemen ilçesindeki bir inşaatın 6. katından düşen 23 yaşındaki işçi İsa Hasan, hastanede hayatını kaybetti.
İzmir'in Menemen ilçesinde çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi'ndeki bir inşaatın 6. katında çalışan İsa Hasan (23), dengesini kaybederek zemine düştü.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel