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İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
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Çubuk ilçesinde inşaatta beton dökme işlemi sırasında elektrik tellerine temas eden işçi Ali Arıkanoğlu (42) akıma kapılarak hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, inşaatta beton dökme işlemi sırasında pompa aksamının elektrik tellerine temas edip akıma kapılan işçi Ali Arıkanoğlu (42), hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı İkipınar Mahallesinde meydana geldi. Mahallede yapımı süren inşaatta çalışan Ali Arıkanoğlu, mikser aracıyla beton dökme işlemi sırasında pompa aksamının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Arıkanoğlu ağır yaralanırken, işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elektrik hatlarındaki enerjinin kesilmesinin ardından, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Arıkanoğlu, Halil Şıvgın Çubuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Arıkanoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, cenazesi ise hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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