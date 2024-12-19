İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki işçi, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçiyi hastaneye kaldırdı fakat müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçi, hayatını kaybetti.
Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi'ndeki inşaatın 3. katında çalışan F. S. (29), binanın köşesinden geçen elektrik hattının teline temas etmesi sonucu akıma kapılarak zemine düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İşçinin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki otopsi merkezine kaldırıldı.