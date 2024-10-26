İnşaatta Düşme Olayı: İdris Us Hayatını Kaybetti

BATMAN'da, çalıştığı inşaatın 10'uncu katındaki iskeleden düşen İdris US (40), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Bayındır Mahallesi Hasankeyf yolundaki bir apartmanın inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın iskelesinde çalışan İdris Us, 10'uncu kattan dengesini kaybedip düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde US'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İdris US'un cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.