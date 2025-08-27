İnşaatta Düşme: 2 Kişi Tutuklandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde inşaattan düşen işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

Camiikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi'nde cami inşaatında çalışan Suriye uyruklu El Musa Almatayer'in (31), dengesini kaybederek 10 metre yüksekten düşüp ağır yaralanması ve hastanede hayatını kaybetmesi üzerine, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan müteahhit firma yetkilileri H.K. (45) ve B.Y. (50), adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Almatayer, 25 Ağustos'ta meydana gelen olayda, ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.