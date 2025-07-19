Inşaatta Düşen Tuğla Ustası Ağır Yaralandı

Inşaatta Düşen Tuğla Ustası Ağır Yaralandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde inşaatta çalışırken düşen tuğla ustası Ahmet S., bacağına demir saplanarak ağır yaralandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde çalıştığı inşaatın birinci katından düşüp, bacağına demir saplanan tuğla ustası Ahmet S. (55), ağır yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Atakent Mahallesi 3110 Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. Tuğla ustası olan Ahmet S., inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybedip birinci kattan düştü. Ahmet S.'nin sol bacağına demir saplandı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet S., ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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