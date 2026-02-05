Haberler

Eskişehir'de çalıştığı inşaattaki iskeleden düşen işçi yaralandı

Güncelleme:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde inşaat halindeki bir binada iskelede çalışırken düşen 53 yaşındaki işçi A.Ç., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde inşaat halindeki bir binada iskelede çalıştığı esnada dengesini kaybederek düşen işçi, tedavi altına alındı.

İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'nde inşaat halindeki 6 katlı binanın birinci katındaki iskelede çalışan işçi A.Ç. (53) henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü.

A.Ç'nin yaralandığı fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
