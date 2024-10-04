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İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bir inşaatta çalışırken terastan düşen 79 yaşındaki A.Ç., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çalıştığı inşaatın terasından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Seydişehir Ketenli Mahallesi 156128 No'lu Sokak'ta bir binanın inşaatında çalışan A.Ç. (79), 2 katlı inşaatın terasına çıkarken buraya serilen mebran sebebiyle ayağı kayıp düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin yardım çağrısı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

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