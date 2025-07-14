İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı

İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı
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Aydın’ın Efeler ilçesinde 8. kattan düşen işçi Necdet Yıldız ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde çalıştığı inşaatın 8'inci katından düşen Necdet Yıldız (44) ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Işıklı Mahallesi Güneydoğu Otoyolu Caddesi üzerinde bulunan bir 8 katlı inşaatta meydana geldi. Necdet Yıldız, henüz bilinmeyen bir nedenle çalıştığı 8 katlı inşaatın son katından düştü. Düşerken 4'üncü katta bulunan koruma filesine de takılan Yıldız, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Yıldız, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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