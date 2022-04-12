İnşaatta düşen Emre, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası İlçesinde, çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek 1 metre yükseklikten düşerek başını beton zemine çarpan Emre Dutumerin (21), kaldırıldığı hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, geçtiğimiz 1 Nisan günü Davutlar Mahallesindeki bir inşaatta meydana geldi. Alçı-sıva işi yapan Emre Dutumerin, çalıştığı inşaat içerisinde dengesini kaybederek yaklaşık 1 metre yükseklikten düştü. Başını beton zemine çarpan Dutumerin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedaviye alınan Dutumerin, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Dutumerin'in ölümü yakınlarını yasa boğdu. Dutumerin'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.