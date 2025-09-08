İnşaatta Çıkan Yangınla İlgili İki Kişiye 13 Yıl Hapis İstemi

İzmir'in Buca ilçesinde inşaatta kullanılacak demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sırasında orman yangınına neden olduğu iddia edilen işçi ile inşaat sahibi hakkında "bilinçli taksirle orman yangınına neden olmak" suçundan 13'er yıla kadar hapis istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Mahallesi'ndeki orman yangınına ilişkin inşaat sahibi Y.Ö. (54) ile inşaatta çalışan N.T. (47) hakkında yürüttüğü soruşturmasını tamamladı.

Tutuksuz sanık Y.Ö. ile tutuklu sanık N.T. hakkında "bilinçli taksirle orman yangınına neden olmak" suçundan 13'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıklar yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Yangında 1500 hektar orman alanı zarar gördü

İddianamede, Y.Ö'nün kendisine ait arsaya duvar yapılması için N.T. ile anlaştığı, N.T'nin de S.Ö, Y.K, R.T. ve B.A. ile anlaşarak çalışmaya başladıkları belirtildi.

Çalışma kapsamında 3 Temmuz'da saat 15.40 sıralarında S.Ö. ve Y.K'nin demir taşıdığı sırada N.T'nin spiral makineyle demir kestiği kaydedilen iddianamede, demir kesme makinesinden çıkan kıvılcımların inşaatın yan tarafında bulunan kuru otluk alana sıçrayarak yangına neden olduğu anlatıldı.

İddianamede inşaat alanına 10 metre mesafede ot temizliği yapılmadığı, ıslatma, malzemelerin üzerini kapatma gibi koruyucu tedbirlerin alınmadığına yer verilerek, çalışma esnasında spiral makinelerinden çıkacak kıvılcımların yangına sebebiyet verme ihtimaline karşı yangın söndürücü tüp, su dolu kova ya da söndürme hortumu bulundurulmadığı, gözlemcilik yapmak ve anlık müdahalede bulunmak için kimsenin de görevlendirilmediği vurgulandı.

İnşaat sahibi Y.Ö. ile inşaatta çalışan N.T'nin, spiral makinesi kıvılcımlarının yangına sebebiyet vermesini öngörmelerine rağmen, tecrübelerine ve deneyimlerine güvenerek tedbirler almadığı belirtilen iddianamede, sanıkların dikkatsizlikleri ve tedbirsizlikleri sonucunda orman yangınına sebebiyet verdikleri kaydedildi.

N.T. ve Y.Ö. hakkında "bilinçli taksirle orman yangınına neden olmak" suçundan 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

Buca ilçesi Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde 3 Temmuz'da, yapımı devam eden inşaatta kullanılacak demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıkmış, alevler 4 Temmuz'da kontrol altına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.T. tutuklanmış, Y.Ö. ile 18 yaşından küçük olduğu belirtilen B.A, S.Ö. ve Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.