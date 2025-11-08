Haberler

İnşaatta Çelik Kalıp Düşmesi Sonucu İranlı İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir inşaatta, üzerine çelik kalıp düşen 34 yaşındaki İran uyruklu işçi Ghahraman Soleiman Kel hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde iş merkez inşaatında üzerine çelik kalıp düşen İran uyruklu işçi Ghahraman Soleiman Kel (34), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi eski Manisa kara yolundaki iş merkezi inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan İran uyruklu Ghahraman Soleiman Kel'in üzerine henüz bilinmeyen nedenle çelik kalıp düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kel, ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Kel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, iş kazasıyla ilişkin soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/Turgutlu,(Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
