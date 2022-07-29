İNŞAATTA ÇALIŞIRKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ ÖLDÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İNŞAATTA ÇALIŞIRKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ ÖLDÜ

ADANA'da çalıştığı inşaatın damına kalıp söken Suriyeli işçi Abdulkadir Hamşo (29), üzerinden geçen elektrik hattının akımına kapılarak hayatını kaybetti.

 - Güncelleme:

ADANA'da çalıştığı inşaatın damına kalıp söken Suriyeli işçi Abdulkadir Hamşo (29), üzerinden geçen elektrik hattının akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk babası Suriyeli kalıp işçisi Abdulkadir Hamşo, kalıp işi yaptığı inşaatta çalışmaya başladı. İnşaatın damına çıkarak kalıpları söken Hamşo, o sırada üzerinden geçen elektrik hattının tellerinden akıma kapıldı. Hamşo'nun çalışma arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hamşo'nun olay yerine gelen yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. İşlemlerin ardından Hamşo'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Hamşo'nun cenazesi Küçükoba Mezarlığı'na defnedildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çukurova Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title